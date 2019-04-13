Международный уголовный суд в Гааге отказался расследовать действия США в Афганистане

Надежда на успешное расследование крайне мала, поскольку прошло слишком много времени, пояснили в суде свое решение

Фото: Flickr.

Международный уголовный суд (МУС) отклонил запрос о расследовании возможных военных преступлений в Афганистане. Подобное расследование "на данный момент не будет служить интересам правосудия", говорится в сообщении суда в Гааге. Передает DW.

В документе указывается, что хотя есть достаточно оснований для начала следственных действий, но с событий, о которых идет речь (начиная с 2003 года), прошло слишком много времени, а сотрудничество Афганистана в этом деле маловероятно. Таким образом, надежда на успешное расследование крайне мала, отмечается в пресс-релизе МУС.

В ноябре 2017 главная представительница обвинения в суде Фату Бенсуда попросила судей о мандате на расследование возможных преступлений, совершенных в Афганистане боевиками радикального исламистского движения "Талибан", афганскими правительственными войсками, а также дислоцированными в этой стране военнослужащими международной коалиции, включая солдатами и офицерами США.

Напомним, 15 марта США объявили первые санкции против работников МУС, причастных к потенциальному расследования действий американских солдат в Афганистане. Ограничительные меры предусматривали отмену американских виз любому, кто будет участвовать в этом расследовании, или принимает меры для его начала. 5 апреля власти США аннулировали визу, выданную Фату Бенсуда.

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