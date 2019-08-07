Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,59
28,63

Microsoft объявила об атаках российских хакеров через принтеры

Сегодня, 04:39

Хакеры смогли взломать корпоративные сети

Иллюстрация

Иллюстрация

Microsoft объявила об атаках российских хакеров через принтеры https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/Microsoft,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/Microsoft,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82 США Хакеры смогли взломать корпоративные сети

Для взлома корпоративных сетей российские хакеры стали использовать принтеры и VoIP-телефоны.

Об этом сообщает DW.

"Корпорация Microsoft объявила об атаках российских хакеров – по словам ее IT-экспертов, злоумышленники используют для проникновения в сети принтеры и VoIP-телефоны. Об этом компания сообщила на конференции по безопасности в сфере высоких технологий в Лас-Вегасе", - говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что хакеры смогли взломать корпоративные сети, так как приборы использовали для работы неизмененные стандартные пароли, а на одном не было установлено последнее обновление.

В тренде
Онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов – 1:0

Специалисты Microsoft полагают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium (другие названия – Fancy Bear, APT28 и Sofacy). Ранее ее связывали с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России. В США утверждают, что она стояла за кибератакой на предвыборный штаб Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года.

Ранее генсек НАТО Йенс Солтенберг заявил, что Альянс ведет активную подготовку к кибервойнам будущего, включая развитие своего наступательного киберпотенциала, чтобы "защитить безопасное и предсказуемое мировое киберпространство, основанное на правилах".

Напомним в декабре чешская контрразведка BIS доложила об активизации в стране российских спецслужб. Она заявила, что спецслужбы РФ пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия атака хакеры Microsoft принтер киберпреступность

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будет
Встреча Зеленского и Трампа: почему приема украинского президента в Белом доме не будетУкраина
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика
Расстрел людей в Техасе: появилось видео момента стрельбы
Расстрел людей в Техасе: появилось видео момента стрельбыСША
США не пустят в
США не пустят в "нормандский формат": эксперт назвал причинуПолитика
Почему США медлят с санкциями против
Почему США медлят с санкциями против "Северного потока – 2": эксперт поделился версиейЭкономика