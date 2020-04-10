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Microsoft выделила 20 мл долларов для борьбы с распространением нового коронавируса

10 апреля, 04:17

Елена Кузьмич

Microsoft, в частности, обещает предоставить исследователям доступ к некоторым вычислительным мощностям, которыми располагает компания

Американская корпорация Microsoft намерена направить 20 млн долларов на помощь специалистам в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В документе отмечается, что средства будут выделены в рамках программы Microsoft по применению искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Часть указанной суммы израсходуют на содействие исследователям, которые изучают новый коронавирус с целью "разработки вакцины, средств диагностики и терапии". Кроме того, компания намерена финансировать проекты распространения достоверных сведений о вирусе.

Microsoft, в частности, обещает предоставить исследователям доступ к некоторым вычислительным мощностям, которыми располагает компания, а также содействовать в работе с базами данных. В заявлении приводятся слова руководителя подразделения Microsoft по научной работе Эрика Хорвица. "Данные и вычислительные мощности помогут смягчить негативный эффект пандемии", — отметил он.

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Ранее в ООН рассказали, во сколько обойдется глобальный план по борьбе с коронавирусом.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 452 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Число смертей от опасного коронавируса в мире скоро перевалит за 100 тысяч.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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борьба Microsoft коронавирус

Источник: ТАСС

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