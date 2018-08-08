Мифы о встрече Трампа с Путиным: что решили по Ирану и Сирии

России нужно не исчезновении Израиля, а мир на Ближнем Востоке, в обеспечении которого она сыграет большую роль

На встрече президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным обсуждался вопрос кризиса в Сирии и участие в нем Ирана, после чего глава Белого дома заявил, что сотрудничество двух крупнейших стран мира может спасти сотни тысяч жизней.

"Я дал четко понять, что мы не позволим Ирану выиграть от нашей успешной кампании против ИГ. Мы также договорились о встрече представителей наших (США и РФ – Ред.) советов нацбезопасности для обсуждения этих вопросов", – подчеркнул он.

То, о чем на самом деле договаривались Трамп с Путиным в комментарии сайту "Сегодня" рассказал замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

"Объявлялось, что может быть договоренность о выходе американцев из Сирии, где они находятся к востоку от Евфрата, и не против того, чтобы Башар Асад остался у власти. В обмен на это россияне будут в целом следить, чтобы Иран не увеличивал свое присутствие в Сирии, и чтобы их не было на Голанских высотах на границе с Израилем. Такое обсуждалось, и такой договоренности можно было бы достичь, на фоне настроений Трампа вывести американские войска из Сирии", – объяснил эксперт по международным вопросам.

А Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Сергей Корсунский рассказал сайту "Сегодня", как могла выглядеть дискуссия между Трампом и Путиным по этому вопросу.

"Трамп мог сказать: "Нас беспокоит поведение Ирана в Сирии. Вы можете нам с этим помочь?". На что ответ был: "В принципе, да, можем". Какие интересы у США по отношению к Ирану? Один единственный – чтобы жил Израиль. Для США Иран не является угрозой, но Израиль известен своими тесными связями с республиканцами. Иран проник в Сирию и очень близко к Израилю на Голанских высотах. Последнее, что сказали россияне – какая-то непонятная полицейская миссия русских будет патрулировать границу на Голанских высотах, чтобы иранские войска не беспокоили Израиль. Россияне не заинтересованы в том, чтобы Израиль исчез, но они также заинтересованы в том, чтобы там был мир, в обеспечении которого они сыграют большую роль", – объяснил дипломат.

Напомним, ранее "Сегодня" объяснила, предал ли президент США интересы Америки на встрече с Путиным.

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