Миллиард долларов: в США изъяли рекордную партию наркотиков

Федеральные власти изъяли приблизительно 16,5 тонны кокаина с судна в порту Филадельфии

Фото: AFP

Береговая охрана США конфисковала 16,5 тонны кокаина в порту Филадельфии, что в штате Пенсильвания. Об этом во вторник сообщила в Twitter прокуратура Восточного округа Пенсильвании.

"Федеральные власти изъяли приблизительно 16,5 тонны кокаина с судна в порту Филадельфии, — сказано в сообщении. — Это крупнейшая изъятая партия в истории Восточного округа Пенсильвании".

Отмечается, что стоимость наркотиков на черном рынке оценивается примерно в один миллиард долларов.

Рейд произведен на грузовом судне. Все члены экипажа задержаны, им предъявлены обвинения.

Напомним, ранее в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Кроме того, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадонав нескольких регионах Украины.

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