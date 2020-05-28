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Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию

28 мая, 12:43

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Космический успех SpaceX может лишить Роскосмос колоссальной суммы

Компания Илона Маска SpaceX в последний миг – буквально за 16 минут до старта – отложила запуск на Международную космическую станцию корабля Crew Dragon, на борту которого впервые находились не манекены, а живые астронавты.

Это должно было стать первым космическим запуском частной компании, однако свершиться этому историческому событию помешала плохая погода.

Как пишет "Медуза", успех Маска может положить начало эпохе космического туризма – первый "круиз" вокруг Луны он обещал организовать еще в 2018 году. Кроме того, его корабли смогут подвозить туристов и на МКС. Стоить это будет не дешево – 50-55 млн долларов.

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Особое внимание к проекту Crew Dragon приковано со стороны NASA. Американское космическое агентство с 2011 года прекратило собственные запуски астронавтов, подписав сотрудничество с Роскосмосом, который за девять лет заработал на сделке 4 млрд долларов.

С тех пор американцев доставляют на МКС российские "Союзы", но, если очередной шаг Илона Маска в его космической гонке окажется успешным, он может стать новым главным подрядчиком NASA, лишив Роскосмос всех преференций.

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Впрочем, на случай провала Crew Dragon NASA все же заключило с Роскосмосом контракт на полет своего астронавта в октябре этого года. При этом, помимо платы 90 млн долларов, космическое агентство обязуется доставить на МКС 800 кг российских грузов в течение 2,5 лет.

Но будущее космических запусков станет известно 30 июня – на эту дату перенесли астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена.

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А о предыдущем космическом прорыве Илона Маска смотрите в видеосюжете:

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Россия космос роскосмос Илон Маск SpaceX Crew Dragon

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