Миллионы безработных и протесты из-за карантина: что происходит в США прямо сейчас

Угрожающей и катастрофической ситуацию с распространением коронавируса в Соединенных Штатах называют обозреватели. Только в Нью-Йорке почти 50 тысяч человек заболели. Темпы распространения болезни в Америке ежедневно растут, под угрозой оказались даже выборы президента. Что происходит в США прямо сейчас, выяснили корреспонденты новостей "Сегодня".

После 27 дней в открытом море судно Заандам вошло в Порт-Эверглейдс. Круизный лайнер направлялся в Чили. Но когда стало известно, что на борту есть больные коронавирусом, швартоваться запретили. А Панама не позволила войти в Панамский канал.

Еще одно судно также вынужденно дрейфовало в открытом море, пока не получило зеленый свет от штата Флорида. Среди более, чем тысячи пассажиров, на борту обоих лайнеров десять в критическом состоянии. Их срочно доставят в больницу. Еще 45 останутся на борту – на карантин. Пока шли переговоры с властью, четверо инфицированных умерли. Вопрос решили после вмешательства Дональда Трампа.

"Я хочу напомнить всем конгрессменам – сейчас не время для политических игр. Мы должны бороться за жизни наших людей, а не тратить время", – заявил президент США.

По темпам распространения COVID-19 США – первые в мире. Только в штате Нью-Йорк заболело больше людей, чем в целом Китае. Более двух тысяч – умерли. А медперсонал жалуется на дефицит защитных средств.

"Нам критически не хватает элементарных масок. Чтобы уберечься, мы вынуждены что-то придумывать. Вот сейчас изготавливаем сами на 3D-принтере", – говорит медсестра Николь Вейк. В тренде Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности

На отсутствие работы жалуются жители города. Только за последнюю неделю заявки на получение социальных выплат подали более 6,5 миллионов человек. Больше всего безработных – в сфере общественного питания.

"Немало ресторанов, с которыми я работал, закрылись. А винодельческие заводы приостановили производство. Уже три недели я фактически ничего не делаю", – отмечает Дэн Фелан, оставшийся безработным.

Едва не обернулся трагедией протест против усиленных карантинных мероприятий в Лос-Анджелесе. 44-хлетний машинист пытался пустить с рельсов локомотив, которым управлял – и протаранить плавучий госпиталь. В конце концов, поезд проломил бетонную ограду и остановился. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как Россия продала США "гуманитарку". Оказалось, что груз с медицинской техникой и средствами защиты из России, который в пресс-службе Владимира Путина назвали "гуманитарной помощью" для борьбы с коронавирусом, в США доставили за деньги.

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