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Минэнерго США отказалось предоставить документы в рамках процедуры импичмента

19 октября, 03:52

Соответствующая повестка была направлена ведомству 10 октября

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Министерство энергетики США отказалось предоставить демократам из Палаты представителей Конгресса документы, которые были запрошены ими в связи с расследованием, проводимым в рамках процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Это следует из письма, направленного ведомством законодателям. Документ опубликовала на своем сайте газета Politico.

Свой отказ ведомство аргументировало в первую очередь тем, что Палата представителей полного состава так и не провела голосование по процедуре импичмента, а также тем, что в запрашиваемых документах содержится конфиденциальная информация. "Даже если расследование было бы законным образом санкционировано, большая часть информации, запрашиваемой в повестке, состоит из конфиденциальных сообщений исполнительной ветви власти, которые потенциально находятся под защитой привилегий исполнительной власти", — говорится в письме. При этом в документе подчеркивается, что министерство "по-прежнему привержено работе с Конгрессом по вопросам", затрагивающим общие интересы.

Соответствующая повестка была направлена ведомству 10 октября. Конгрессмены требовали предоставить необходимые документы до 18 октября.

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Добавим, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

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На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент отказ Владимир Зеленский Дональд Трамп Демократы

Источник: ТАСС

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