Минэнерго США продаст 11 млн баррелей нефти из своего резерва

Заявки на приобретение черного золота с нефтеперерабатывающих заводов штатов Техас и Луизиана

Министерство энергетики США приняло решение продать 11 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства, – передает ТАСС.

Министерство "продаст в общей сложности 11 миллионов баррелей сырой нефти из стратегического нефтяного резерва", отмечается в документе. Заявки на приобретение черного золота с нефтеперерабатывающих заводов штатов Техас и Луизиана, пояснили в ведомстве, будут приниматься до 28 августа. Поставки начнутся в октябре и ноябре нынешнего года.

Согласно двум ранее принятым законам, Конгресс обязал ведомство продать 25 млн баррелей сырой нефти из стратегических резервов страны в течение трех финансовых лет (в США наступает 1 октября), начиная с 2017 года, а также 58 млн баррелей за восемь лет, начиная с 2018 года.

Американский стратегический нефтяной запас создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 713,5 млн баррелей нефти. Общая же емкость хранилищ составляет 727 млн баррелей. Американский нефтяной резерв – крупнейший в мире из принадлежащих правительству.

Напомним, рынок нефти приходит в себя после резкого обвала. Стоимость Brent подросла, а WTI пока продолжает плавно дешеветь.

Также мы писали, что обвал цен на нефть ударил по курсу рубля.

Вместе с тем долгосрочный прогноз банка для рынка нефти позитивный ввиду ожидаемого введения санкций США против Ирана, которые затронут также поставки нефти.