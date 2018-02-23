Минфин США анонсировал новые санкции против России через несколько недель

Сегодня, 21:41

Мнучин заверил, что работа продолжается

Стивен Мнучин, фото AFP
Стивен Мнучин, фото AFP

Минфин США в течение нескольких следующих недель объявит о новых санкциях против России.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил глава Минфина Стивен Мнучин, передает "Европейская правда".

"Мы работаем над санкциями против России. Могу заверить – работа продолжается. Я вернусь сюда в последующие несколько недель чтобы поговорить об этом ", – сказал он.

"Мы продолжаем рассматривать вмешательство в выборы. Мы тесно сотрудничаем с ФБР и они дают нам самую новую информацию. И в случае необходимости мы рассмотрим имеющуюся у них информацию о частных лицах ", - добавил Мнучин.

Ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что призовет лидеров стран ЕС не смягчать санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС принял решение по индивидуальным санкциям против России.

Напомним, глава МИД Германии Зигмар Габриэль предложил "наградить" Россию за длительное перемирие на Донбассе. Он считает, что нужно поэтапно отменять ограничительные меры против россиян.

При этом представители некоторых политических партий Германии раскритиковали предложение главы МИД страны об ослаблении санкций против России.
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