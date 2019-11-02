Министр энергетики США отказывается давать показания по делу об импичменте Трампа

Перри не хочет свидетельствовать перед закрытой сессией комитетов Палаты представителей Конгресса США

Рик Перри. Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Министр энергетики США Рик Перри откажется свидетельствовать по делу об импичменте президента Дональда Трампа перед закрытой сессией комитетов Палаты представителей Конгресса США. Об этом рассказала пресс-секретарь министерства энергетики, сообщает Reuters.

"Министр не будет принимать участие в секретной инквизиции в "звездной "камере, где запрещено присутствие адвоката агентства", – сообщила Шэйлин Хайнс.

Она отметила, что Перри готов принять участие в открытых слушаниях. По словам Хайнс, если комитет заинтересован в проведении серьезного рассмотрения, он может направить на рассмотрение министра приглашение принять участие в открытом слушании, на котором может присутствовать адвокат Департамент и американский народ.

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Напомним, недавно нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий президента Дональда Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой Демократической партией процедуры импичмента.

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Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

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