Министр энергетики США отказывается давать показания по делу об импичменте Трампа

Министр энергетики США Рик Перри откажется свидетельствовать по делу об импичменте президента Дональда Трампа перед закрытой сессией комитетов Палаты представителей Конгресса США. Об этом рассказала пресс-секретарь министерства энергетики, сообщает Reuters.
"Министр не будет принимать участие в секретной инквизиции в "звездной "камере, где запрещено присутствие адвоката агентства", – сообщила Шэйлин Хайнс.
Она отметила, что Перри готов принять участие в открытых слушаниях. По словам Хайнс, если комитет заинтересован в проведении серьезного рассмотрения, он может направить на рассмотрение министра приглашение принять участие в открытом слушании, на котором может присутствовать адвокат Департамент и американский народ.
Напомним, недавно нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий президента Дональда Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой Демократической партией процедуры импичмента.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.
Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.
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