Министр обороны США может лишиться должности из-за Трампа

Глава Белого дома хочет, чтобы Мэттис был его политическим сторонником, как госсекретарь Майк Помпео

Промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в начале ноября, могут стать причиной ухода из должности министра обороны Джеймса Мэттиса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

"Назначение Белым домом на должность заместителя советника президента по вопросам нацбезопасности Миры Рикардел, которая состоит в плохих отношениях с Мэттисом, совпало по времени с обсуждением в администрации Трампа вопроса касательно министра обороны, которого могут попросить уйти с должности после промежуточных выборов (в Конгресс) ", – говорится в сообщении.

В последнее время точки зрения Трампа и Мэттиса стали расходиться. Они не могут придти к общему решению в вопросах НАТО, возобновления военных учений с Южной Кореей и эффективности выхода США из иранской ядерной сделки.

По словам собеседников The New York Times, президент хочет, чтобы министр обороны был его политическим сторонником, как госсекретарь Майк Помпео.

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В свою очередь министр обороны США старается избегать публичных ответов на определенные актуальные вопросы, чтобы не показывать расхождений во взглядах с главой Белого дома.

Ранее США обеспокоились возможным вмешательством России во внутренние дела Македонии во время референдума, которым может открыть стране путь в НАТО и ЕС. Глава Пентагона Джеймс Мэттис срочно вылетел в Македонию.

Также Трамп подписал указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев, которые пытаются вмешаться в выборы в США.



