Министр обороны США не присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским

/ Фото: AFP

Министр обороны США Марк Эспер и другие сотрудники Пентагона не присутствовали при июльском телефонном разговоре между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, который стал поводом для запуска Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента в отношении американского лидера. Об этом сообщил на брифинге для журналистов официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман.

"Насколько мне известно, никто из министерства обороны не присутствовал при этом телефонном разговоре. Я специально задавал этот вопрос министру обороны, и он не присутствовал при разговоре", — сказал он.

Ранее информацию о своем присутствии при разговоре Трампа с Зеленским подтвердил госсекретарь США Майкл Помпео.

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Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

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