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Минюст США изучит документы в рамках расследования сертификации Boeing 737 Max

Сегодня, 03:48

Следователей интересуют, в том числе инструкции для летчиков самолетов

Фото: Pixabay
Минюст США изучит документы в рамках расследования сертификации Boeing 737 Max //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b9/d01/5c89b9d01e615.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b9/d01/5c89b9d01e615.jpg США Следователей интересуют, в том числе инструкции для летчиков самолетов

Министерство юстиции США направило серию повесток о выемке документов в рамках расследования процедуры сертификации Boeing 737 Max 8, один из которых потерпел катастрофу в Эфиопии.
По данным источников, ведомство начало уголовное расследование после крушения Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года. Следователей интересуют, в том числе инструкции для летчиков самолетов этой серии, подробности маркетинга воздушного судна, а также то, как именно корпорация Boeing ("Боинг") продвигала модифицированный вариант Boeing 737 на рынке.

Расследование поручено отделению ФБР в Сиэтле (штат Вашингтон) и уголовному отделу Минюста в этом штате, уточнила телекомпания.

Министр транспорта США Элейн Чао во вторник направила запрос генеральному инспектору своего ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации Boeing 737 MAX 8. Глава Минтранса рассчитывает на то, что генинспектор будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9

Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.

Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд

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Тег США, Эфиопия, крушение, проверка, самолет, Boeing, крушение Боинга

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Источник:

ТАСС

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