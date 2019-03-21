Минюст США изучит документы в рамках расследования сертификации Boeing 737 Max
Следователей интересуют, в том числе инструкции для летчиков самолетов
Министерство юстиции США направило серию повесток о выемке документов в рамках расследования процедуры сертификации Boeing 737 Max 8, один из которых потерпел катастрофу в Эфиопии.
По данным источников, ведомство начало уголовное расследование после крушения Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года. Следователей интересуют, в том числе инструкции для летчиков самолетов этой серии, подробности маркетинга воздушного судна, а также то, как именно корпорация Boeing ("Боинг") продвигала модифицированный вариант Boeing 737 на рынке.
Расследование поручено отделению ФБР в Сиэтле (штат Вашингтон) и уголовному отделу Минюста в этом штате, уточнила телекомпания.
Министр транспорта США Элейн Чао во вторник направила запрос генеральному инспектору своего ведомства Калвину Сковелу о проведении всеобъемлющей проверки процедуры сертификации Boeing 737 MAX 8. Глава Минтранса рассчитывает на то, что генинспектор будет держать ее в курсе хода проверки на всех ее этапах.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.
Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд
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