Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

Доходы компании Alphabet за 2018 год достигли 136,8 миллиарда долларов

Фото: Flickr

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее Alphabet уже сталкивалась с антимонопольными органами других стран. В 2010 году Еврокомиссия обвинила Google в предвзятом ранжировании результатов поиска, связанных с рекламой и покупками. За это в 2017 году Google выплатила 2,7 миллиарда долларов. В 2016 году Еврокомиссия признала незаконными некоторые практики в работе мобильной операционной системы Android. Alphabet согласилась выплатить за это 5,1 миллиарда долларов.

Доходы компании Alphabet за 2018 год достигли 136,8 миллиарда долларов.

Сообщение о расследовании появилось на фоне острой общественно-политической дискуссии в США о возможности взлома данных компаний технологических гигантов. В частности, одно из главных предвыборых обещаний кандидата в президенты, сенатора-демократа Элизабет Уоррен, усилить давление на технологические компании, подобные Google.

Ранее мы писали, что американская корпорация Google намерена установить минимальную часовую оплату для сотрудников, работающих по контракту, и временных наемных работников в размере 15 долларов.

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