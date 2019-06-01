Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google

1 июня, 08:38

Доходы компании Alphabet за 2018 год достигли 136,8 миллиарда долларов

Фото: Flickr

Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее Alphabet уже сталкивалась с антимонопольными органами других стран. В 2010 году Еврокомиссия обвинила Google в предвзятом ранжировании результатов поиска, связанных с рекламой и покупками. За это в 2017 году Google выплатила 2,7 миллиарда долларов. В 2016 году Еврокомиссия признала незаконными некоторые практики в работе мобильной операционной системы Android. Alphabet согласилась выплатить за это 5,1 миллиарда долларов.

Доходы компании Alphabet за 2018 год достигли 136,8 миллиарда долларов.

Сообщение о расследовании появилось на фоне острой общественно-политической дискуссии в США о возможности взлома данных компаний технологических гигантов. В частности, одно из главных предвыборых обещаний кандидата в президенты, сенатора-демократа Элизабет Уоррен, усилить давление на технологические компании, подобные Google.

Ранее мы писали, что американская корпорация Google намерена установить минимальную часовую оплату для сотрудников, работающих по контракту, и временных наемных работников в размере 15 долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, расследование, Google

Вы сейчас просматриваете новость " Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Google скопировал идеи Samsung в смартфоне Pixel 4

Вчера, 08:29

Смартфоны Google будут напоминать Samsung Galaxy S10

Полный провал: Google закрывает YouTube Gaming

29 мая, 13:19

YouTube Gaming будет официально закрыт 30 мая – все видеоролики будут удалены

Битва облаков: Microsoft создала "убийцу" Google

27 мая, 09:50

Microsoft рассказала о впечатляющих возможностях конкурента Google Stadia

Google отказался от сотрудничества с Huawei: что будет со смартфонами

20 мая, 14:51

Китайский производитель обещает, что существующие пользователи не пострадают

Ксения Собчак назвала причину развода с Максимом Виторганом

Ученые советуют готовиться к климатической катастрофе

Польза и вред зеленого лука

15 самых нелепых нарядов за всю историю премии «Оскар»

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Чумовая бомбардировка Усиком соперника

Раскрыта суть сложных отношений Януковича и Путина

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Самые высокие знаменитости шоу-бизнеса

Найдено генетическое объяснение дружелюбия собак

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Гройсману отказали в отставке: кто в выигрыше

Вчера, 10:42

Проигравших нет, считают эксперты

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

Вчера, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

"Проєкт, Атени, павза": как теперь будут учить украинский язык в школах

30 мая, 07:51

22 мая Кабинет министров Украины утвердил изменения в украинском правописании. Что изменится и когда?

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

30 мая, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

В чем польза имбиря и как правильно употреблять его в пищу

Кухня на 2-х квадратных метрах: стильные идеи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь