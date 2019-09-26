Минюст США начнет расследование против Facebook: подробности

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Генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр поручил министерству юстиции начать расследование против Facebook в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналогичное расследование в отношении компании уже начала Федеральная торговая комиссия США. Кроме того, деятельность медиагиганта уже расследуют генпрокуроры ряда американских штатов и судебный комитет Палаты представителей Конгресса США.

Ранее сообщалось, что американская компания Facebook должна будет выплатить штраф в размере 5 млрд долларов за нарушение правил относительно конфиденциальных данных пользователей. Соответствующее решение 24 июля было опубликовано на сайте Федеральной комиссии по торговле США.

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Напомним, что Федеральное управление юстиции Германии потребовало у Facebook заплатить 2 млрд евро штрафа за грубое нарушение закона о прозрачности интернета – в предоставляемых докладах компания занижала количество данных о незаконном контенте на платформе соцсети.

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Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов) из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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