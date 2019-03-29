Минюст США не хочет раскрывать Конгрессу информацию о жюри присяжных в расследовании Мюллера

Информация о большом жюри присяжных часто является конфиденциальной, однако в отдельных случаях может быть раскрыта

Фото: AFP

Минюст США не хочет раскрывать Конгрессу информацию о жюри присяжных в расследовании Мюллера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/609/ca6/5c6609ca65cc6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/609/ca6/5c6609ca65cc6.jpg 2019-03-29T02:50:00+02:00 США Информация о большом жюри присяжных часто является конфиденциальной, однако в отдельных случаях может быть раскрыта

Министр юстиции США Уильям Барр не намерен предоставлять Конгрессу данные, касающиеся большого жюри присяжных, собранного ранее для проведения спецпрокурором Робертом Мюллером расследования о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам его источника — помощника некого конгрессмена-демократа, Барр уведомил председатели юридического комитета нижней палаты Конгресса США Джерролда Надлера о том, что не намерен предоставлять законодателям полную версию доклада спецпрокурора. Как уточнил Барр, в итоговый документ, с которым будет ознакомлен Конгресс США, не войдет информация, касающаяся большого жюри присяжных. Агентство констатирует, что информация о большом жюри присяжных часто является конфиденциальной, однако в отдельных случаях может быть раскрыта.

О формировании Мюллером жюри присяжных сообщила в начале августа 2017 года. Издание отмечало, что присяжные в рамках разбирательства, которое проводил Мюллер, могли направлять интересующим следователей лицам повестки, заслушивать их показания, а также решать, достаточно ли у следствия улик для предъявления обвинений различным фигурантам. Кто именно вошел в состав жюри, не уточнялось.

Доклад Мюллера состоит из более чем 300 страниц. Как отмечает агентство, это означает, что в документе могут приводится многие подробности, о которых не упоминается в опубликованном ранее четырехстраничном отчете Барра.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр на основе доклада спецпрокурора Роберта Мюллера сообщил Конгрессу, что нет доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Как известно, Мюллер завершил свое расследование и в пятницу передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Президент США Дональд Трамп ранее выступал за публикацию доклада, как он подчеркивал, данный шаг позволит американцам убедиться в беспочвенности утверждений о наличии неких незаконных контактов между его предвыборным штабом и Москвой.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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