Минюст США отказал демократам в публикации полного доклада Мюллера – СМИ

В Минюсте считают, что идея конгрессмена Надлера преждевременна и излишня

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Минюст США отклонил требование конгрессменов-демократов предоставить полный текст доклада генпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Керри Кьюпек.

"Повестка конгрессмена Надлера преждевременна и излишня. Министерство продолжит работу с Конгрессом по рассмотрению его законных запросов в соответствии с законодательством и долгосрочными интересами исполнительной власти", — цитирует агентство Кьюпек.

Ранее в пятницу Надлер направил в Министерство юстиции США повестку с требованием предоставить законодателям полный текст доклада Мюллера без каких-либо исключенных из него частей к 1 мая.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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