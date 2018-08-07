Минюст США раскрыл имена задержанных россиян, подозреваемых в отмывании денег

Сегодня, 04:01

В мошеннической схеме также участвовали граждане Казахстана, Турции, Азербайджана, Грузии, Украины, США и Латвии

фото GETTY
фото GETTY

Минюст США раскрыл имена россиян, задержанных нью-йоркским отделением ФБР по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Как сообщила в понедельник представитель Минюста США Николь Навас-Оксман, 1 августа были задержаны 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный, 32-летний Николай Тупикин, а 2 августа – 29-летний Кирилл Дедусев.

В Минюсте США уточнили, что они были задержаны, в частности, за участие в мошеннической схеме, с помощью которой у американцев воровали деньги в интернете. Вышеназванные четверо граждан России фигурируют в списке из 25 человек, которые участвовали в создании выдуманных рекламных объявлений о продаже автомобилей. Как говорилось в опубликованном 24 июля сообщении Минюста США, с помощью незаконных действий им удалось заработать более 4,5 млн долларов.

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В мошеннической схеме также участвовали граждане Казахстана, Турции, Азербайджана, Грузии, Украины, США и Латвии. Преступники договаривались о продаже несуществующих автомобилей и уговаривали своих жертв переводить деньги на подставные счета, с которых снимали деньги. В пресс-релизе также уточнялось, что максимальный тюремный срок по этому обвинению составляет 30 лет. Также в Минюсте сообщили о задержании 30 июля Максима Суверина, гражданство которого не уточняется.

В понедельник генеральное консульство РФ в Нью-Йорке сообщило, что агенты ФБР задержали в последние дни четверых россиян по обвинению в преступлениях экономической направленности. Как подчеркнули в генконсульстве, ситуация находится на особом контроле.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году, однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом.
россияне, задержание, ФБР, Минюст США
Источник:

ТАСС

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