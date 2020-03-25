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Мир борется с коронавирусом: в США и Италии появились плавучие госпитали

25 марта, 20:54

Екатерина Степаненко

Военный корабль у берегов Лос-Анжелеса готов принять тысячу больных коронавирусом

Плывучие госпитали готовятся принимать пациентов с коронавирусом. В США к берегам Лос-Анджелеса отправился корабль военно-морских сил. На его борту смогут разместить тысячу пациентов. Есть девять операционных и реанимационные палаты. Больница на воде должна несколько облегчить нагрузку на калифорнийские медучреждения. Сейчас в штате уже две с половиной тысячи зараженных и 50 летальных случаев.

Корабль-госпиталь начал работу и в итальянской Генуе. На больницу переоборудовали круизное судно. На борту будут находиться пациенты на карантине и те, кто уже выздоравливает. Таким образом освободят кровати для тяжелых больных.

А тем временем ООН запускает глобальный план по борьбе с коронавирусом – на борьбу с распространением вируса будет направлено 2 млрд долларов. Цель плана общей стоимостью 2 млрд долларов – защитить миллионы людей и предотвратить повторное распространение вируса по земному шару.

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А ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, который позволяет получить результат в течение пяти минут. Разработку вели сотрудники Агентства по науке, технологиям и исследованиям, пишет New Straits Times.

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Италия США корабль лайнер госпиталь коронавирус

Источник: Сегодня

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