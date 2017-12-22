"Мир не хочет смерти": Трамп прокомментировал санкции против КНДР

Вчера, 23:29

 Хейли назвала это решение "беспрецедентным ответом" на действия Северной Кореи

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп прокомментировал принятие СБ ООН резолюции по ужесточению санкций против КНДР, заявив, что "мир не хочет смерти".

"Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15:00 за принятие новых санкций против Северной Кореи. Мир хочет мира, а не смерти!" – написал Трамп в своем твиттере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, ранее сообщалось, что СБ ООН усилил санкции против КНДР. Постпред США при организации Никки Хейли назвала это решение "беспрецедентным ответом" на действия Северной Кореи.

Напомним,  Южная Корея сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты. Из-за действий Северной Кореи Совбез ООН проведет срочное заседание.

После появления информации о ракетном пуске генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и призвал КНДР вернуться к конструктивному диалогу с международным сообществом.

Затем стало известно, что США введут новые санкции против Северной Кореи, которая осуществила очередной ракетный пуск. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Китая Си Цзиньпином.
США, КНДР, Трамп, санкции, сб оон
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

СБ ООН единогласно ужесточил санкции против Северной Кореи

Вчера, 20:47

Подготовленный США проект резолюции был распространен среди членов Совета накануне

Евросоюз

фото Телеграф

Совбез ООН проголосует за новые санкции против КНДР

Вчера, 04:32

Для принятия резолюции нужно минимум девять голосов за без вето США, Великобритании, Франции, России и Китая
Загрузка...

Другие страны

Фото: AFP

Еще один военнослужащий сбежал из КНДР

21 Декабря, 11:57

Мужчина перешел границу, воспользовавшись туманом и плохой видимостью

Политика

Фото: pixabay.com

США разрабатывают планы военного удара по КНДР - СМИ

21 Декабря, 07:54

Соединенные Штаты Америки активизировали подготовку военного решения проблемы с Северной Кореей

Другие страны

Фото: Pixabay

Сбежавший из Северной Кореи получил пожизненный запас любимого печенья

20 Декабря, 18:15

Первое, о чем попросил солдат, когда пришел в себя в госпитале в Южной Корее, было его любимое печенье

Другие страны

КНДР. Фото: AFP

Северная Корея ответила на обвинения в разработке биологического оружия

20 Декабря, 14:19

КНДР утверждает, что СМИ и официальные лица США распространяют заведомо ложные сведения
Загрузка...