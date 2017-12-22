"Мир не хочет смерти": Трамп прокомментировал санкции против КНДР

Хейли назвала это решение "беспрецедентным ответом" на действия Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп прокомментировал принятие СБ ООН резолюции по ужесточению санкций против КНДР, заявив, что "мир не хочет смерти".

"Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15:00 за принятие новых санкций против Северной Кореи. Мир хочет мира, а не смерти!" – написал Трамп в своем твиттере.

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Напомним, ранее сообщалось, что СБ ООН усилил санкции против КНДР. Постпред США при организации Никки Хейли назвала это решение "беспрецедентным ответом" на действия Северной Кореи.

Напомним, Южная Корея сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты. Из-за действий Северной Кореи Совбез ООН проведет срочное заседание.

После появления информации о ракетном пуске генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну и призвал КНДР вернуться к конструктивному диалогу с международным сообществом.

Затем стало известно, что США введут новые санкции против Северной Кореи, которая осуществила очередной ракетный пуск. Об этом в Twitter написал президент США Дональд Трамп после переговоров с главой Китая Си Цзиньпином.