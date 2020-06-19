Мир очутился в новой и опасной фазе коронавируса – ВОЗ

В ВОЗ поступила информация о более 150 тысячах новых случаев болезни

Мир вступил в новый и очень опасный этап развития пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Он добавил, что в ВОЗ поступили сведения о более 150 тысячах новых случаев болезни. "Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока", – заметил глава ВОЗ. "Мир находится в новой и очень опасной фазе", – уточнил гендиректор.

"Вирус все еще быстро распространяется, и он по-прежнему смертоносен", – сказал он.

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал "все страны и всех людей сохранять крайнюю бдительность".

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Он также рекомендовал соблюдать меры предосторожности – выбирать безопасную социальную дистанцию, оставаться дома в случае болезни, прикрывать рот и нос при кашле, мыть руки, носить защитную маску, если это необходимо. Страны должны продолжать работу по выявлению заразившихся, их изолирование, проведение тестирования, а также лечить всех заболевших.

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Гендиректор напомнил, что в условиях нарастающей пандемии "больше всего страдают наиболее уязвимые люди". В связи с этим он привлек внимание к риску заболевания, которому подвергаются беженцы, поскольку "они часто имеют ограниченный доступ к адекватному жилью, водоснабжению, питанию, санитарии и услугам здравоохранения". "ВОЗ глубоко обеспокоена по поводу весьма реальной угрозы широкомасштабной передачи заболевания COVID-19 в лагерях для беженцев", – констатировал глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что в соседней с Украиной стране объявили вторую волну эпидемии коронавируса.

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