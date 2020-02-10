Мирный план Трампа по Палестине: в Израиле сделали заявление

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Израиль не намерен односторонними шагами ставить под угрозу возможность признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В Вашингтоне во время моего последнего визита мы (Нетаньяху и Трамп 28 января – Ред.) сотворили историю. Мы представили американский план, согласно которому США признают наш (Израиля – Ред.) суверенитет над долиной реки Иордан, северной оконечностью Мертвого моря и всеми без исключения поселениями на Западном берегу реки Иордан и окружающей их территорией. Это признание – главное, это то, чего мы добились, чего я добился по результатам совместной работы. Мы не хотим ставить это под угрозу, мы работаем ответственно и прозорливо", – распространила высказывания премьера его канцелярия.

По словам Нетаньяху, чтобы добиться признания Вашингтоном израильского суверенитета на Западном берегу, "требуется точное нанесение на карту этих территорий, всей территории периметром в 800 километров".

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"Работа началась, израильская команда начала работу, и эта работа будет завершена. США и мы договорились, что когда весь процесс будет завершен, мы передадим в кабинет министров (Израиля) это (аннексию частей Западного берега – Ред.) на утверждение", - добавил он.

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Ранее посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что возможные односторонние шаги по распространению израильского суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан до завершения работы специальной совместной американо-израильской комиссии могут поставить под угрозу мирный план Трампа. Глава американской дипмиссии еще 29 января сообщил, что США и Израиль создадут совместную комиссию по распространению израильского законодательства на части Западного берега. Днем ранее Нетаньяху принимал участие в Вашингтоне в обнародовании Трампом основных положений его предложения по ближневосточному урегулированию. Сразу после этого премьер заявил на брифинге для журналистов, что надеется, что уже 2 февраля правительство Израиля сможет утвердить распространение израильского законодательства на долину реки Иордан.

Ранее Дональд Трамп обнародовал план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает признание Израилем Палестины как государства, однако, палестинцы должны при этом достичь ряда критериев. В частности, речь идет об искоренении терроризма и так называемого возмездия за убийство, установлении свободы слова, проведении политических реформ и борьбе с бедностью.

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