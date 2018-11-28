"Мне не нравится эта агрессия": Трамп может отменить встречу с Путиным из-за Украины

Президент США отметил, что ждет "полного отчета" от своей команды по национальной безопасности в связи с инцидентом

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности отмены встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе. Президент США отметил, что ждет "полного отчета" от своей команды по национальной безопасности в связи с инцидентом.

"Он (отчет) будет иметь весьма определяющее значение, – рассказал он в опубликованном во вторник интервью газете "Вашингтон пост". – Может быть, у меня не будет встречи (с Путиным). Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще".

Во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча президентов США и России на полях саммита G20, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе, станет развитием их дискуссий в Хельсинки, лидеры обсудят всю проблематику отношений двух стран, в том числе вопросы контроля над вооружениями.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.