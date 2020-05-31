Много погибших и раненных: США третий день охвачены массовыми бунтами

Протесты из-за гибели Джорджа Флойда привели к еще более трагическим последствиям

США охвачены беспорядками – волна народного гнева, вызванная гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания в Миннесоте, накрыла и другие штаты.

Американские СМИ сообщают о погибших и множестве пострадавших в ходе протестов как со стороны протестующих, так и среди силовиков.

Вдобавок к убийству мародера, который "под шумок" пытался ограбить ломбард в Миннеаполисе, в Детройте (штат Мичиган) неизвестный расстрелял толпу протестующих из пистолета, в результате чего погиб 19-летний юноша.

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Также как минимум один человек погиб и еще трое получили огнестрельные ранения в американском городе Индианаполисе (штат Индиана).

Сообщается и о смерти представителей правоохранительных структур. В ночь на 31 мая в Окленде получили огнестрельные ранения два работника федеральной службы охраны, один из которых позже скончался.

И. о. замминистра внутренней безопасности Кен Кучинелли уже назвал нападения на сотрудников правоохранительных органов во время протестов "актами внутреннего терроризма".

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Сообщается о большом количестве пострадавших – как в результате столкновений с полицейскими, так и во время давки. Кроме того, фиксируются случаи автомобильных наездов на демонстрантов. В частности, не менее пяти пострадали в Атланте, четверо – в Денвере. Еще не менее десяти правоохранителей пострадали в Нью-Йорке и еще 13 – в Филадельфии.

На данный момент для борьбы с беспорядками власти 25 крупнейших городов, включая Лос-Анджелес, Майами, Чикаго, Филадельфию и Сиэтл, объявили комендантский час. Кроме того, во многие города ввели Национальную гвардию.

К вечеру 30 мая количество задержанных на акциях по всей стране достигало 1,3 тысячи человек.

Напомним, что 25 мая соцсети всколыхнуло видео задержания Джорджа Флойда, на котором полицейские надели на мужчину наручники и повалили на землю. При этом один из копов надавил задержанному ногой на шею и не убирал ее, даже когда Флойд начал кричать, что не может дышать. После задержания мужчину доставили в больницу, где он и скончался.

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В итоге четырех полицейских, которые проводили задержание, уволили, при этому одного из них — Дерека Шовина — взяли под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

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