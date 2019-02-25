Многодетная мать подала на Трампа в суд за поцелуй
Инцидент произошел якобы еще несколько лет назад, когда Алва Джонсон работала в избирательном штабе Трампа
Американка Алва Джонсон подала в суд округа Тампа на главу своего государства Дональда Трампа, обвинив его в сексуальных домогательствах, сообщает The Washington Post 25 февраля.
43-летняя мать четверых детей из штата Алабама утверждает, что инцидент произошел, когда она еще работала в избирательном штабе Трампа.
Якобы в августе 2016 года перед началом предвыборного митинга в штате Флорида он пытался поцеловать ее без ее согласия в присутствии небольшой группы советников.
Как утверждает Джонсон, на тот момент кандидат в президенты от Республиканской партии Трамп схватил ее за руку и попытался поцеловать в губы, но ей удалось увернуться в последний момент, поэтому поцелуй пришелся не в губы, а в уголок ее рта.
В американской администрации уже опровергли ее слова.
"Этого никогда не происходило, и это напрямую противоречит показаниям многочисленных свидетелей", – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Напомним, что в прошлом году актриса фильмов для взрослых Стефани Клиффорд также подала в суд на Дональда Трампа, но проиграла иск. Позже женщину арестовали за шоу, с которым она выступала по всей стране в сотне стриптиз-клубов:
Кроме того, ранее в этом месяце на американского президента подали в суд губернаторы 16 штатов, которые потребовали отменить введенное в стране чрезвычайное положение
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