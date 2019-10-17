Мнучин пригрозил Турции новыми санкциями, если операция в Сирии не прекратится

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о рестрикциях в отношении Турции в связи с проводимой ею кампанией в арабской стране

Фото: REUTERS/Murad Sezer, Stoyan Nenov, Khalil Ashawi, Omar Sanadiki

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что против Турции будут введены дополнительные санкции, если она не прекратит военные действия на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило агентство AFP.

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о рестрикциях в отношении Турции в связи с проводимой ею кампанией в арабской стране.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду, 16 октября, направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. Телеканал CBS отмечал, что на них будет возложена задача добиваться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

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Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Он также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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