Модель атаки на США во время выступления Путина возмутила Госдеп

Сегодня, 03:09

Госдеп США раскритиковал "ядерный удар по Флориде" в видеоролике о новом оружии России

фото AFP
фото AFP

Заявление президента России Владимира Путина о разработке новейшего вооружения подтверждает факт нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

По ее словам, для Вашингтона было не новостью то, что Россия разрабатывает дестабилизирующее оружие. США неоднократно об этом заявляли, однако Москва отвергала эти обвинения.

Она также раскритиковала анимированное видео, показанное во время обращения Путина к Федеральному собранию, заявив, что оно, вероятно, изображает нападение на Соединенные Штаты, передает Reuters.

"Было печально смотреть видеоролик, демонстрировавший ядерную атаку на Соединенные Штаты. Мы не считаем, что это ответственное поведение международного игрока", – заявила Нойерт.

Она подчеркнула, что в сегодняшнем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин "играл на публику". "Мы знаем, что в России скоро состоятся выборы, и мы считаем, что он определенно играл на публику", – добавила Нойерт.

Во время выступления Путина был показан 3D-ролик запуска баллистической ракеты Сармат, оснащенной системой преодоления противоракетной обороны. На кадрах видно, как боеголовки падают на территорию, похожую на штат Флорида.

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Ранее в Послании Федеральному Собранию в четверг президент Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие – комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Кроме того, по словам Путина, началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракет – "Воевода" (по классификации НАТО – "Сатана").
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