Морган Фриман отверг обвинения в домогательствах, но признал, что мог неудачно шутить

"Фриман в ответ на это заявил, что "все жертвы нападений и домогательств заслуживают быть услышанными"

Голливудский актер Морган Фриман отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах, при этом он не исключает, что мог неудачно шутить с женщинами или делать им неуместные комплименты. Текст его заявления привел в субботу телеканал Эн-би-си, – передает ТАСС.

Ранее на этой неделе телеканал Си-эн-эн по итогам журналистского расследования сообщил, что несколько женщин обвиняют Фримана в домогательствах и непозволительном обращении. Актер якобы распускал руки, приставал к коллегам женского пола и позволял себе оскорбительные замечания о них.

Фриман в ответ на это заявил, что "все жертвы нападений и домогательств заслуживают быть услышанными". Он подчеркнул, что "неправильно приравнивать ужасные случаи, когда имеют место насильственные действия сексуального характера, с неуместными комплиментами или юмором".

Актер отметил, что "часто пытается шутить и делать комплименты женщинам и мужчинам в беспечной и веселой манере".

"Ясно, что у меня не всегда получалось именно так, как я намеревался. И за это я извинился в четверг и продолжаю извиняться перед всеми, кого мог огорчить, однако огорчить непреднамеренно", – добавил Фриман, подчеркнув, что никогда не домогался до женщин и никогда не предлагал обеспечить им продвижение в карьере в обмен на близость.

Ранее сообщалось, что восемь женщин обвиняют Моргана Фримана в домогательствах.

Напомним, американский актер Морган Фримен сыграет экс-госсекретаря США Колина Пауэлла в биографическом фильме о политике.

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. В октябре прошлого года газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, в которых работал. С обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. После этого в США в приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента Джорджа Буша – старшего, ряд членов американского Конгресса.