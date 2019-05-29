Мужчина, который проник на территорию поместья Трампа, отделался штрафом

Мужчина оставался в поместье, пока его не обнаружили сотрудники Секретной службы

Фото: AFP

В США осудили мужчину, который в ноябре 2018 года умышленно проник на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. По сообщению телеканала CNN, он признал вину в незаконном проникновении на территорию поместья.

Молодой человек, студент Висконсинского университета Марк Слэттери Линдблом, приговорен к одному году условно и штрафу в размере 25 тысяч долларов. Обвинения ему были предъявлены в декабре 2018 года.

Сам инцидент произошел 23 ноября 2018 года — в выходной на следующий день после Дня благодарения. Линдблом, по его собственному признанию, умышленно проник на территорию Мар-а-Лаго через туннель и оставался там до того момента, пока его не обнаружили сотрудники Секретной службы.

В апреле этого года на территорию Мар-а-Лаго проникла китаянка Чжан Юйцзин, у которой при задержании были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также "флеш-накопитель с вредоносным ПО". Она смогла попасть на территорию поместья Трампа, убедив охрану в том, что она является родственницей одного из членов закрытого клуба.

Китаянке предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также незаконном проникновении на закрытую территорию. По первому обвинению ей может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов, а по второму — тюремный срок продолжительностью до года и штраф на 100 тысяч долларов.

Напомним, в прошлом году в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Кроме того, полиция задержала мужчину возле Белого дома, который намеревался встретиться с высокопоставленными чиновниками из Пентагона, – у него нашли целый арсенал оружия.

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