Мужчина отсидел в тюрьме 36 лет за кражу 50 долларов

Элвин Кеннард был приговорен к пожизненному заключению за ограбление в 1983 году

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Спустя несколько дней после того, как в США освободили американку Кэти Вудс, которая по ошибке провела в тюрьме 35 лет, на волю выпустили американца Элвина Кеннарда, который провел в тюрьме 36 лет за украденные в юности полсотни долларов.

Как сообщает газета Daily Mirror, инцидент произошел в 1983 году, когда он обокрал в штате Алабама пекарню на 50 долларов. Это было третье его преступление, после которого законодательство штата позволяет выносить приговор в виде пожизненного заключения без права на условно-досрочное освобождение.

Но в 2019 году судья округа Джефферсон пересмотрел дело Кеннарда и решил его освободить. На заседании суда 58-летний мужчина раскаялся в содеянном и выразил готовность нести ответственность за ошибки молодости.

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"Я прошу вас дать мне возможность все исправить", — сказал он.

В настоящее время власти готовят документы для его освобождения.

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Напомним, ранее в этом году мир удивила история американца Крейга Коули, который по несправедливому приговору просидел в тюрьме 39 лет, но получил в качестве компенсации 21 миллион долларов.

А несколько лет назад в Америке выпустили на свободу Уилберта Джонса, который отсидел 46 лет по ложному обвинению в изнасиловании, которого не совершал.

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