Мужчина пытался поджечь собор Святого Патрика в Нью-Йорке

Мужчина утверждает, что нес канистры с горючим, так как в его фургоне закончился бензин

Собор Святого Патрика.

Мужчина, пытавшийся попасть в нью-йоркский собор Святого Патрика в двумя канистрами бензина, задержан в среду. Об этом сообщила полиция города на своей странице в Twitter.

"Около 19:55 по местному времени мужчина вошел в собор Святого Патрика на Манхэттене с канистрами бензина и с жидкостью для розжига, после чего был задержан полицией Нью-Йорка без каких-либо происшествий", – говорится в публикации.

По данным телекомпании NBC, задержанным оказался мужчина 37 лет. При задержании он разлил содержимое емкостей на дверь собора. При себе арестованный имел почти 15 литров бензина, две бутылки жидкости для розжига и две зажигалки. Сейчас полиция допрашивает мужчину, который в свою очередь утверждает, что нес канистры с горючим, так как в его фургоне закончился бензин. При проверке машины его слова не подтвердились.

Собор Святого Патрика – католический храм в нью-йоркском районе Манхэттен, построенный в 1878 году.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.

Реконструкция Cобора Парижской Богоматери после мощнейшего пожара обойдется французским властям в миллиард евро. Такую оценку восстановления обрушившегося свода и уничтоженного огнем интерьера озвучил французский архитектор Жан-Мишель Вильмот.

Шпиль собора в результате пожара обрушился, размещенные на нем 16 медных статуй не пострадали.

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