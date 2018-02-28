Мужчина с большой грудью стал успешной моделью

204-килограммовый мужчина когда-то очень стыдился своего тела. Но в один момент он понял, что можно сделать успешную карьеру в модельном бизнесе даже тогда, когда ты далек от устоявшихся стандартов. Успех мужчины начался с Нью-Йорской недели моды.

Аркадио дел Валле 30 лет, он носит размер XXXXXXl, но ничуть этого не стесняется. На мужчину уже подписалось почти 8 тысяч человек в Инстаграме, которые считают, что он прекрасен.

Все началось в 2015 году, когда он начал делиться фотографиями своими откровенными фотографиями в раскованных нарядах. Тем самым он нарушил все нормы моды и вдохновил других "плюс-сайз" моделей делиться откровенными кадрами. В 2016 году его заметил американский бренд уличной одежды VOLARE, который предложил ему фотосессию. Чуть позже он стал их лицом на Нью-Йорской недели моды.

Но это не основная работа Аркадио. В обычной жизни он работает личным помощником.

"Идти по подиуму было удивительно и сюрреалистично. Мое сердце так билось, что чуть из груди не выпрыгнуло. За всю свою жизнь я никогда не делал ничего подобного. Моя сестра сидела со мной в первом ряду и поддерживала меня. Я так гордился ее поддержкой. Это был один из моих лучших моментов в жизни", — рассказал Аркадио изданию Daily Mail.

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Аркадио ромо из Бостона (США). Он уже участвовал в трех крупных показах с момента своего дебюта для брендов VOLARE и Brandon Kyle. Этот опыт полностью его изменил.

"Я был так не уверен в себе еще три года назад. Сейчас все кардинально изменилось. Я вырос в мире, где СМИ призывают вас выглядеть определенным образом, весить определенное количество килограммов. Нужно вписываться в ту форму, которая нужна им, но не нам. Я не был доволен собой в подростковом возрасте. Но когда я увидел таких людей, как модель плюс-сайз Тесс Холлидей, которая любит свое тело и обожают моду, то это вдохновило меня начать делать то же самое", — рассказывает Аркадио.

Первые свои эксперименты мужчина выкладывал в Инстаграм.

"Я начал делиться фотографиями моих нарядов и моего стиля в Инстаграм, и я был вдохновлен хорошей обратной связью, которую я получал от подписчиков. Мой посыл прост — даже если вы не подходите под стандарты, вы все равно можете любить моду. Вы можете делать все, что захотите".

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Хотя Аркадио говорит, что большинство людей, которые комментируют его фотографии, пишут только позитив, на него часто нападают "тролли", которые комментируют его внешний вид негативно.

"Они критикуют мою форму тела, мой размер, мой макияж. Они говорят, что я не должен это демонстрировать, так как я слишком большой. Еще они говорят, что я пропагандирую ожирение, но это совсем не так. Моя миссия — это адекватная самооценка и принятие независимо от размера, пола и инвалидности".

В идеальном мире, как считает Аркадио, бренды типа "Гуччи" и "Луи Виттон" должны выпускать одежду для размера плюс-сайз. Он считает, что все люди достойны быть модными и иметь возможность самовыражаться.

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