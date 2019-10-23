Мы будем следить: США призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией

Путин и Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации в Сирии

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Соединенные Штаты призывают Турцию к осторожности при соглашениях с Россией по Сирии и пристально следят за действиями Москвы. Об этом заявил в среду представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

"Мы не играли никакой роли в соглашении между Турцией и Россией", — сказал он. "Турки заключают другие соглашения (по Сирии — Ред.) с россиянами. Мы призываем наших друзей в Турции и всех остальных быть осторожными по поводу того, что это за соглашения", — подчеркнул представитель администрации.

"Мы будем пристально следить за тем, как защищаются права населения территорий, о которых идет речь, мы призываем все стороны, будь то россияне, сирийцы, турки или курды, предотвратить случаи насильственного перемещения гражданских лиц", — отметил также он. "Мы всегда пристально следим за россиянами, где бы они ни были", — добавил ведущий брифинга.

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9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

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