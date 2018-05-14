"Мы дадим вам самое лучшее": в США рассказали о последствиях закрытия ядерной программы для КНДР

Сегодня, 11:47

Штаты могут отменить санкции против Северной Кореи

Майк Помпео. Фото: AFP
Майк Помпео. Фото: AFP

Вашингтон согласился бы отменить санкции в отношении Северной Кореи, если страна даст согласие полностью завершить свою ядерную программу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CBS.

Помпео заявил, что Соединенные Штаты не будут готовы вкладывать деньги налогоплательщиков для помощи стране, но были бы готовы "отменить санкции", чтобы открыть путь для частных американских инвестиций в сектор энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуру Северной Кореи.

"Лидер КНДР получит от Америки лучшее – наших предпринимателей, наших поставщиков капитала ... Они получат частный капитал. Северная Корея отчаянно нуждается в энергии для своих людей. Они имеют огромную потребность в сельскохозяйственном оборудовании и технологиях", – сказал Помпео.

"Мы можем создать условия для реального экономического процветания для северокорейского народа, который будет конкурировать с Южной Кореей", – добавил он.

Как известно, Северная Корея запланировала закрытие своего ядерного полигона в промежутке между 23 и 25 мая.

Напомним, не так давно стало известно, что переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом пройдут 12 июня в Сингапуре.
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