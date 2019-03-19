"Мы готовы ко всему": Помпео сделал заявление по Венесуэле
Вашингтон продолжаем изучать способы оказания помощи венесуэльскому народу в деле достижения демократии
Соединенные Штаты изучают способы оказания помощи венесуэльцам в деле достижения демократии в собственной стране, "рассматривают все варианты". Об этом сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео в интервью радиостанции KSNT, принадлежащей компании NBC. Стенограмму беседы распространил во вторник Госдепартамент.
"Мы готовы ко всему, рассматриваем все варианты. Мы продолжаем изучать способы оказания помощи венесуэльскому народу в деле достижения демократии, к которой он стремится", – утверждал шеф американской демократии.
Он подчеркнул, что "народ Венесуэлы в конечном итоге примет решение" о следующем шаге, если венесуэльский президент Николас Мадуро откажется покинуть свой пост.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
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