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"Мы готовы ко всему": Помпео сделал заявление по Венесуэле

Сегодня, 15:30

Вашингтон продолжаем изучать способы оказания помощи венесуэльскому народу в деле достижения демократии

Фото: AFP
"Мы готовы ко всему": Помпео сделал заявление по Венесуэле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/411/909/5c6411909a9e6.jpg США Вашингтон продолжаем изучать способы оказания помощи венесуэльскому народу в деле достижения демократии

Соединенные Штаты изучают способы оказания помощи венесуэльцам в деле достижения демократии в собственной стране, "рассматривают все варианты". Об этом сообщил американский госсекретарь Майкл Помпео в интервью радиостанции KSNT, принадлежащей компании NBC. Стенограмму беседы распространил во вторник Госдепартамент.

"Мы готовы ко всему, рассматриваем все варианты. Мы продолжаем изучать способы оказания помощи венесуэльскому народу в деле достижения демократии, к которой он стремится", – утверждал шеф американской демократии.

Он подчеркнул, что "народ Венесуэлы в конечном итоге примет решение" о следующем шаге, если венесуэльский президент Николас Мадуро откажется покинуть свой пост.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

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Тег Венесуэла, США, Помпео

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ТАСС

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