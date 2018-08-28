"Мы никогда не сдаемся": стало известно последнее обращение Маккейна

Последнее обращение Джона Маккейна, который скончался в ночь на 26 августа, зачитал в Капитолии штата Аризона бывший руководитель предвыборной кампании политика Рик Дэвис. В этом обращении Маккейн призвал американцев "не прятаться за стенами" и подверг критике политику Дональда Трампа, пишет BBC.

Американский народ является "нацией идеалов, а не крови и почвы".

"Мы помогли освободить больше людей от тирании и бедности, чем когда-либо в истории. Мы ослабляем наше величие, когда путаем патриотизм с межплеменной враждой, что посеяла возмущение, ненависть и насилие во всех уголках земного шара. Мы ослабляем его (величие. – Ред.), когда прячемся за стенами, а не разрушаем их, когда мы сомневаемся в силе наших идеалов, вместо того, чтобы доверить им быть большой силой для изменений, которым они всегда были", – написал Маккейн в последнем обращении.

Маккейн также призвал американцев не впадать в отчаяние из-за трудностей в стране.

"Мы никогда не сдаемся, мы не прячемся от истории, мы создаем историю", – говорится в обращении.

Рик Дэвис сообщил, что на церемонии прощания с сенатором в субботу, 1 сентября, будет выступать экс-президент Барак Обама, который был соперником Маккейна на президентских выборах 2008 года, и экс-президент Джордж Буш-младший, который был соперником сенатора на праймериз республиканцев в 2000 году. Однако, по словам Дэвиса, президент Дональд Трамп не посетите церемонию прощания. Действующую администрацию будет представлять вице-президент Майкл Пенс.

Напомним, Джон Маккейн скончался от тяжелого недуга. Перед этим политик заявил, что больше не будет бороться с раком.

Ранее сайт "Сегодня" собрал главные цитаты Маккейна об Украине. Американский политик ради Украины не церемонился в своих высказываниях с властями России и США.

Также мы сообщали о реакции украинских политиков и простых украинцев на смерть Маккейна. Его называли большим другом Украины, ведь американский политик поддерживал украинцев на Майдане и ездил к военным на Донбасс.