Мы прошли через ад: Трамп вновь прокомментировал процедуру импичмента

«Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос», - заявил Трамп

/ Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает "адом" процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.

"Мы прошли через ад. Это было несправедливо, я не сделал ничего плохого. Там нет ничего с точки зрения закона, это политический вопрос", — сказал глава вашингтонской администрации, выступая в Белом доме с заявлением в связи с завершением этой процедуры и вынесением ему Сенатом Конгресса США оправдательного приговора.

Ранее Сенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

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Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Митт Ромни.

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американско-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал Сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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