Мюллер опубликовал список свидетелей по делу Манафорта

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей по делу относительно обвинений в банковских и налоговых преступлениях Пола Манафорта для судебного процесса, который начнется во вторник, 31 июля.

Соответствующие документы Мюллер передал в суд в пятницу.

Отмечается, что в списке есть давний бизнес-партнер Манафорта Ричард Гейтс, которому предъявили обвинение в октябре 2017 года одновременно с Манафортом.

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Ранее американские федеральные судебные власти решили взять под стражу Манафорта.

Как сообщается, такое решение связано с тем, что суд пересмотрел свое решение о содержании Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу. Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую партию, а также в укрывательстве от уплаты налогов. Обвинения предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о российском вмешательстве в выборы в США.

Обвинения по "российскому делу" предъявили Манафорту его деловому партнеру Рику Гейтсу в конце октября 2017 года. С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения.



