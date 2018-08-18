Мюллер требует для экс-советника Трампа шесть месяцев заключения и штраф

Спецпрокурор считает, что для Пападопулоса за дачу ложных показаний ФБР тюремное заключение на такой срок и штраф 9,5 тысяч долларов были бы уместными

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследует дело о вмешательство РФ в выборы американского президента в 2016 году, рекомендовал арестовать экс-советника Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса за дачу ложных показаний на шесть месяцев, а также оштрафовать его на 9,5 тысяч долларов.

Спецпрокурор считает, что такое наказание для Пападопулоса за то, что он "лгал, чтобы скрыть свои контакты с российскими посредниками во время президентской кампании" было бы "уместным и оправданным".

Команда Мюллера утверждает, что Пападопулос давал ложные показания еще на ранней стадии расследования дела – в январе 2017 года, когда принимались ключевые для следствия решения, в том числе о том, кого допрашивать и когда.

Кроме того, по словам спецпрокурора, Пападопулос не в полной мере сотрудничал со следствием и "не оказывал существенной помощи", выдав большую часть информации правоохранителям только тогда, когда следователи показали ему его собственные электронные письма и текстовые сообщения, которые им удалось добыть.

Напомним, что расследование по "российскому делу" Трампа завершат к 1 сентября.

Как известно, Россия опровергла утверждения спецслужб США о том, что она вмешалась в выборы, и Трамп также это отрицает. Расследования Специального советника США Роберта Мюллера и других панелей Конгресса по-прежнему открыты.