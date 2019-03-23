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Мюллер завершил расследование "российского дела"

Сегодня, 20:44

Спецпрокурор передал доклад генпрокурору США

Фото: AFP
Мюллер завершил расследование "российского дела" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/585/456/5c95854567a2e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/585/456/5c95854567a2e.jpg США Спецпрокурор передал доклад генпрокурору США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру, сообщают в субботу ведущие американские СМИ.

В Минюсте США отметили, что Барр уже изучает финальную версию доклада. По некоторым данным, уже на выходных он может ознакомить конгрессменов с основными выводами спецпрокурора.

Барру предстоит решить, как поступить с докладом. Он может либо опубликовать полную или отредактированную версию, либо вообще обнародовать свой собственный отчёт о докладе Мюллера. Также нужно решить, кому будет разрешен доступ к публикуемым документам: только лишь конгрессменам или же всем желающим.

Основной задачей Мюллера было определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией.

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Пока что данных о том, к каким выводам пришел Мюллер, нет. Его команда проработала 22 месяца. В ходе расследования были предъявлены обвинения ряду соратников Д.Трампа, однако ни одно из них не связано с темой предполагаемого сговора с РФ. Следователи почти не общались со СМИ и редко делали заявления о ходе работы.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что никакого сговора с Россией у его команды не было. Напротив, по мнению президента США, такой сговор с Москвой существовал у его противников – демократов.

Американские спецслужбы убеждены, что РФ пыталась повлиять на выборы 2016 года в США, но не добилась успеха. Россия подобные обвинения отрицает.

После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.

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Тег США, расследование, доклад, выборы в США, Мюллер, вмешательство России, спецпрокурор

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Источник:

Интерфакс-Украина

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