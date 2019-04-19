Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Мюллер: Конституция США не дает Трампу иммунитет от обвинений в препятствовании правосудию

Сегодня, 06:48

Конгресс может законным образом регулировать выполнение президентом его официальных полномочий

Фото: Getty Images

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не согласен с юристами президента Дональда Трампа в том, что действия главы государства, на которые он имеет конституционные полномочия, не могут расцениваться как попытки воспрепятствования осуществлению правосудия. Об этом говорится в опубликованной версии доклада Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.

По словам спецпрокурора, юристы Трампа настаивали на том, что законодательство страны дает президенту полное право "увольнять директора ФБР и прекращать расследования". Так что действия президента, на которые он имеет полномочия в соответствии с конституцией, не могут считаться попытками помешать правосудию. В противном случае была бы ущемлена конституционная роль главы исполнительной власти.

Мюллер выразил несогласие с такой позицией. "Что касается аргументов, отсылающих к положениям конституции, мы признаем, что министерство юстиции и суды не дали окончательной трактовки этих конституционных положений. По этой причине мы проанализировали позицию президента с точки зрения прецедентных решений Верховного суда, касающихся вопроса о разделении властей. Опираясь на эти решения, мы пришли к выводу, что вторая статья конституции (в которой перечислены полномочия главы американского государства — ред) не дает президенту категорического и постоянного иммунитета от потенциальной ответственности за поведение, которое мы расследовали", — говорится в докладе.

"Опираясь на решения Верховного суда при своем анализе, мы пришли к выводу, что Конгресс может законным образом регулировать выполнение президентом его официальных полномочий, запрещая действия, в основе которых лежит коррумпированное намерение воспрепятствовать осуществлению правосудия", — считает спецпрокурор. "Мы пришли к выводу, что Конгресс может законными образом применять нормы законодательства, касающиеся воспрепятствования осуществлению правосудия, к имеющим коррупционный мотив действиям президента, не подрывая его полномочий, перечисленных во второй статье конституции", — отмечается в документе.

Мюллер при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли Трамп препятствия правосудию.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, президент, Конституция, конгресс, Трамп, РФ, Мюллер

Вы сейчас просматриваете новость " Мюллер: Конституция США не дает Трампу иммунитет от обвинений в препятствовании правосудию". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США лидеры демократов обвинили генпрокурора в искажении части доклада Мюллера

Сегодня, 06:12

По их словам, крайне важно, чтобы остальная часть доклада и лежащие в его основе документы были представлены Конгрессу

Трамп считает, что Россия не могла повлиять на исход голосования на выборах президента США

Сегодня, 05:52

Трамп добавил, что вмешательство РФ происходило во время президентства Обамы

Трамп считает, что может остановить расследование Мюллера в любой момент

Сегодня, 02:00

Трамп заявил, что может уволить всех, включая Мюллера

В США демократы будут добиваться передачи Конгрессу полной версии доклада Мюллера

Сегодня, 01:26

Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Роберта Мюллера

В США опубликовали "доклад Мюллера": к чему пришло следствие

Вчера, 19:05

Обнародованная версия документа состоит из 448 страниц и не содержит секретную информацию

Белый дом полностью сотрудничал с Мюллером – Минюст США

Вчера, 18:16

Трамп не предпринял ничего, чтобы спецпрокурор не получил документы, необходимые для завершения его расследования

В Украину возвращаются заграничные магазины – что откроется

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Аваков рассказал, что помешало освобождению Донецка летом 2014

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано заявление

В РФ создали аналог экулизумаба - самый дорогой препарат в мире

Топ-модель Натали Вестлинг сменила пол

В каких государствах все еще популярны кнопочные телефоны

Украинцев поголовно обманывают при покупке автомобилей

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Самые актуальные образы для городских модниц

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

«Не бойтесь измены»

Стало известно, кто завладел арестованным имуществом Януковича

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл