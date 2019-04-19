Мюллер: Конституция США не дает Трампу иммунитет от обвинений в препятствовании правосудию

Конгресс может законным образом регулировать выполнение президентом его официальных полномочий

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер не согласен с юристами президента Дональда Трампа в том, что действия главы государства, на которые он имеет конституционные полномочия, не могут расцениваться как попытки воспрепятствования осуществлению правосудия. Об этом говорится в опубликованной версии доклада Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.

По словам спецпрокурора, юристы Трампа настаивали на том, что законодательство страны дает президенту полное право "увольнять директора ФБР и прекращать расследования". Так что действия президента, на которые он имеет полномочия в соответствии с конституцией, не могут считаться попытками помешать правосудию. В противном случае была бы ущемлена конституционная роль главы исполнительной власти.

Мюллер выразил несогласие с такой позицией. "Что касается аргументов, отсылающих к положениям конституции, мы признаем, что министерство юстиции и суды не дали окончательной трактовки этих конституционных положений. По этой причине мы проанализировали позицию президента с точки зрения прецедентных решений Верховного суда, касающихся вопроса о разделении властей. Опираясь на эти решения, мы пришли к выводу, что вторая статья конституции (в которой перечислены полномочия главы американского государства — ред) не дает президенту категорического и постоянного иммунитета от потенциальной ответственности за поведение, которое мы расследовали", — говорится в докладе.

"Опираясь на решения Верховного суда при своем анализе, мы пришли к выводу, что Конгресс может законным образом регулировать выполнение президентом его официальных полномочий, запрещая действия, в основе которых лежит коррумпированное намерение воспрепятствовать осуществлению правосудия", — считает спецпрокурор. "Мы пришли к выводу, что Конгресс может законными образом применять нормы законодательства, касающиеся воспрепятствования осуществлению правосудия, к имеющим коррупционный мотив действиям президента, не подрывая его полномочий, перечисленных во второй статье конституции", — отмечается в документе.

Мюллер при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли Трамп препятствия правосудию.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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