Мюллер заявил, что Манафорт заработал более 60 млн долларов в Украине

Сегодня, 21:26

Американские прокуроры намерены доказать, что Манафорт заработал так много, что "не сообщил о значительном проценте этих доходов в своей налоговой декларации"

фото AFP
фото AFP

Экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США Пол Манафорт заработал более 60 миллионов долларов за работу политического консультанта в Украине.

Об этом рассказал спецпрокурор США Роберт Мюллер накануне заседания суда.

Американские прокуроры намерены доказать, что Манафорт заработал так много, что "не сообщил о значительном проценте этих доходов в своей налоговой декларации", отмечается в представлении Мюллера в федеральный суд в Александрии, штат Вирджиния.

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Как сообщалось, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей по делу относительно обвинений в банковских и налоговых преступлениях Манафорта для судебного процесса, который начнется во вторник, 31 июля.

Ранее Мюллер распространил список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может показать на суде против Пола Манафорта. В списке есть серия записок, которые Манафорт писал Януковичу и электронные письма между экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа и своим давним партнером, консультантом Демократической партии Тадом Девайном во время президентской кампании в Украине 2010 года.

Напомним, в США начали расследование против экс-главы предвыборного штаба Трампа. Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с Виктором Януковичем.
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Источник:

Bloobmerg

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