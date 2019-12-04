На 1000% – Россия: американский сенатор сделал заявление о вмешательстве в выборы

По мнению Грэма, Украина не вмешивалась в президентские выборы в 2016 году

/ Фото: AFP

Председатель юридического комитета Сената республиканец Линдси Грэм заявил, что "на 1000% уверен", что именно Россия вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года. Об этом сообщает CNN.

"Это были русские. Я на 1000% уверен, что взлом сервера Национального комитета Демократической партии – работа российских спецслужб, больше ничья", – заявил сенатор.

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Он отметил, что Украина, по его мнению, не имела никакого отношения к взлому сервера демократов и похищения электронных писем. В то же время Грэм активно поддерживает Трампа и критически относится к расследованию по импичменту, которое проводит Палата представителей.

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Ранее мы сообщали, что вместо доказанного "российского следа" в выборах в США 2016 года американский президент Дональд Трамп придерживался мнения, что в избирательный процесс вмешивалась Украина. Также американский президент и его адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", цели которой отличались от официального курса Белого дома.

Напомним, в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательствев выборы. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.

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