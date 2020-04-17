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На 30% территории США за 7 дней не было новых случаев коронавируса – Трамп

17 апреля, 03:19

Елена Кузьмич

Пик новых случаев позади на территории более чем 850 районов

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не регистрировалось за последние 7 дней на 30% территории Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Наши эксперты говорят, что кривая заболеваемости выравнивается, пик новых случаев позади на территории более чем 850 районов, — сказал он. — На 30% территории за последние семь дней не зарегистрировано новых случаев".

"Благодаря принятию нами заблаговременных и масштабных мер, мы предотвратили трагедию здравоохранения, — отметил Трамп. — Рост смертности затронул многие страны, которым мы помогаем. В США для больных нет недостатка в аппаратах искусственной вентиляции легких, мы отправили тысячи и тысячи аппаратов в штаты".

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Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 658,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 32 168 человек. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

Напомним, что ранее сообщалось, что США будут выходить из коронавирусного карантина в три этапа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США заражение коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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