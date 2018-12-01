На Аляске произошло разрушительное землетрясение, власти ввели режим ЧП

Сегодня, 01:22

По данным полиции Анкориджа из-за землетрясения в городе были разрушены многие административные здания и жилые дома


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

В связи с мощным землетрясением на Аляске ввели режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщил  губернатор штата Билл Уокер в Twitter.

"После крупного землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом", – написал он.

По данным полиции Анкориджа из-за землетрясения в городе были разрушены многие административные здания и жилые дома. Подземные толчки привели к сильному повреждению инфраструктуры города, закрыты многие дороги и мосты.

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Напомним, в районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра землетрясение было зафиксировано в 148 км к северо-востоку от Багдада и в 101 км от иранского города Илам. Очаг стихии залегал на глубине 40 км.

Кроме того, ранее, 28 сентября, землетрясение магнитудой 7,4 произошло на острове Сулавеси. В течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Стихия, по последним данным, унесла жизни 1944 человек.
США, землетрясение, аляска, режим ЧП, подземные толчки

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