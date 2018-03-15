На Аляске прошел забег на собачьих упряжках

Заезд на собачьих упряжках – прошел в американском штате Аляска.

Участники и их любимцы – должны были преодолеть путь в тысячу миль. В соревнованиях принимали участие команды из разных стран.

Победу получил норвежец Йоар Ульс. Дистанцию он преодолел за 9 дней и 12 часов. Теперь он и его любимцы могут хорошенько отдохнуть. Ведь первый приз – составляет 50 тысяч долларов.

Напомним, недавно английский суд освободил от обвинений в нападении хозяина собаки Фрэнсиса Торли (Francis Thorley). Окружной судья пришел к выводу, что питомец по кличке Мишка (Mishka) не мог наброситься на велосипедистку, так как слишком толстый.

Ранее мы писали о том, что недалеко от Белграда в одной из тюрем проводят интересную программу для заключенных. В исправительном заведении организовали приют для собак. Ежедневно заключенные выходят на прогулку и уроки с четвероногими гостями и кинологом. Он показывает им как работать с собаками и учить их выполнять простейшие команды. После освобождения все участники пилотного проекта получат сертификаты тренеров и смогут сразу же приступить к работе в приютах для бездомных животных и у заводчиков собак.