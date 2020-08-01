На Аляске столкнулись два самолета: есть погибшие

В США семеро человек, включая члена нижней палаты законодательного собрания штата Аляска Гэри Кноппа, погибли из-за столкновения двух легкомоторных самолетов в воздухе недалеко от аэродрома американского города Солдотна. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на руководителя отделения Национального управления по безопасности на транспорте США Клинт Джонсон.

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По его словам, Кнопп управлял двухмоторным Piper Aztec, который столкнулся с одномоторным Havilland DHC-2. На борту последнего находились шесть человек. В авиакатастрофе никто не выжил.

НУБТ проводит расследование обстоятельств и причин случившегося. Видимость в этом районе во время столкновения была отличной, погодные условия были благоприятными.

Гибель конгрессмена подтвердили его коллеги Брюс Эджмон, Луиза Стютс и Стив Томпсон.

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Напомним, что ранее в США в небе столкнулись два одномоторных самолета, которые участвовали в тушении масштабного лесного пожара. На борту самолетов находились только пилоты. В результате столкновения они оба погибли.

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А в начале этого месяца в Южной Каролине произошла другая авиакатастрофа с истребителем F-16 – она привела к гибели летчика американских Военно-воздушных сил. Его госпитализировали, но позже он скончался в больнице. В американской армии случившееся назвали "несчастным случаем".

Также смотрите видеосюжет о аварии легкомоторного самолета в Одессе:

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