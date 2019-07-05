На Аляске температура поднялась выше 32 градусов, побит рекорд 50-летней давности

Прежний рекорд составлял 29,4 градуса и был зафиксирован 14 июня 1969 года

Фото: Pixabay

Температура воздуха в крупнейшем городе американского штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

По ее данным, температура воздуха в Анкоридже в четверг превысила 32,2 градуса по Цельсию. Как уточнил метеоролог Боб Клей, прежний рекорд составлял 29,4 градуса и был зафиксирован 14 июня 1969 года.

В городе Кенай (штат Аляска), расположенном на одноименном полуострове на побережье залива Кука, и в населенном пункте Кинг-Салмон данный показатель в четверг составил 31,67 градуса, что также стало рекордом. Метеорологи обусловили необычную для Аляски жару влиянием области высокого давления, установившейся над юго-центральной частью штата.

Напомним, погода в Киеве снова бьет температурные рекорды. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского, среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9 °С.

Также мы писали, что жара уже побила несколько тепловых рекордов в Европе.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

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