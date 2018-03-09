На Аляске зафиксировали сильное землетрясение

На Аляске зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6 баллов по шкале Рихтера в 301 км к юго-западу от Анкориджа.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценили как "очень сильное".

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РФ, эпицентр землетрясения имел координаты 59.93 градуса северной широты и -154.08 градуса западной долготы.

Стоит напомнить, что 7 и 19 сентября 2017 года в Мексике произошли два мощных землетрясения, унесшие жизни сотен людей.

Еще одно землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло недавно близ побережья Перу: тогда погибли два человека. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Американские ученые ранее заявили об угрозе возникновения цунами из-за произошедшего землетрясения.

Также мы писали, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в китайской провинции Сычуань на юге центральной части страны. По данным Геологической службы США, его очаг залегал на глубине 10-13 км в 78 км к западу от города Гуанъюань.